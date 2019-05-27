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Аномальная жара идёт в Калугу

27.05.2019 14:17 5 5019 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Аномальная жара идёт в Калугу

Ночью во вторник, 28 мая, в Калуге ожидается +12..+14 градусов, днём – до +27, по области ещё выше – до +29.

Среда станет самым тёплым днём недели. Ночью ожидается +15..+17, днём – до +29 в Калуге и до +32 по области. Могут быть побиты майские рекорды. При этом порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В четверг, 30 мая, местами пройдут дожди, грозы. Ночью прогнозируется +15..+17. Днём - около +27.

В пятницу местами пройдут дожди. Будет тепло – ночью +15..+17, днём - до +27.

А вот на выходных, по предварительным прогнозам, немного похолодает, пойдут дожди.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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