На выходных обещают ливни и грозы

В ночь на субботу, 25 мая, температура воздуха в Калуге составит +10..+12 градусов, днем потеплеет до +21..+23. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В воскресенье на погоду будут оказывать влияние атмосферные фронты нового циклона. Пройдёт дождь, местами гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах +12..+14.., днём - до +24.

В начале следующей недели прогнозируют кратковременные дожди, днём – до +24.