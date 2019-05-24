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На выходных обещают ливни и грозы

24.05.2019 14:43 0 1635 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
На выходных обещают ливни и грозы

В ночь на субботу, 25 мая, температура воздуха в Калуге составит +10..+12 градусов, днем потеплеет до +21..+23. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Порывы ветра могут достигать 12-17 м/с.

В воскресенье на погоду будут оказывать влияние атмосферные фронты нового циклона. Пройдёт дождь, местами гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Ночью температура воздуха будет находиться в пределах +12..+14.., днём - до +24.

В начале следующей недели прогнозируют кратковременные дожди, днём – до +24.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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