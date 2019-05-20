Тёплая неделя ждёт Калугу

Во вторник, 21 мая, в Калуге прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит ночью +9..+11, днём - до +26.
В среду изменений в погоде не ожидается. Ночью будет +9..+11, днём - в районе +25. Вероятность небольших дождей остаётся.
В четверг, 23 мая, ночью прогнозируется +11..+13, а днём - около +25, пройдут дожди, возможны грозы.
В пятницу станет прохладнее. Днём - до +23. Местами по области пройдут дожди, грозы.
В выходные похолодание продолжится.
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