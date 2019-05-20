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Тёплая неделя ждёт Калугу

20.05.2019 14:49 0 887 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тёплая неделя ждёт Калугу

Во вторник, 21 мая, в Калуге прогнозируется переменная облачность, местами пройдёт небольшой дождь. Температура воздуха составит ночью +9..+11, днём - до +26.

В среду изменений в погоде не ожидается. Ночью будет +9..+11, днём - в районе +25. Вероятность небольших дождей остаётся.

В четверг, 23 мая, ночью прогнозируется +11..+13, а днём - около +25, пройдут дожди, возможны грозы.  

В пятницу станет прохладнее. Днём - до +23. Местами по области пройдут дожди, грозы.

В выходные похолодание продолжится.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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