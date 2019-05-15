Потоп в Обнинске: машины плавают из-за сильного дождя

Днём в среду, 15 мая, в Обнинске начался сильный дождь. Он продолжается уже несколько часов.
В наукограде наблюдаются серьезные проблемы с ливневой канализацией. Сильные потоки воды буквально затопили улицы. Одна из них – улица Гагарина в районе домов №13 и №15.
Парализовано движение на улице Кабицинской. На улице Белкинской из-за воды движение также было сильно затруднено.
Решить проблему ливневой канализации городские власти пытаются уже несколько лет, однако пока это не удается сделать.
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