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Потоп в Обнинске: машины плавают из-за сильного дождя

15.05.2019 16:58 3 2390 Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.

Днём в среду, 15 мая, в Обнинске начался сильный дождь. Он продолжается уже несколько часов.

В наукограде наблюдаются серьезные проблемы с ливневой канализацией. Сильные потоки воды буквально затопили улицы. Одна из них – улица Гагарина в районе домов №13 и №15.

Парализовано движение на улице Кабицинской. На улице Белкинской из-за воды движение также было сильно затруднено.

Решить проблему ливневой канализации городские власти пытаются уже несколько лет, однако пока это не удается сделать.


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Авторы
Авторы: Виталий Хлыстов, Александр Нефёдов.
Тэги: погода авто видео
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