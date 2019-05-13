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Калугу ждут похолодание и дожди

13.05.2019 12:29 0 172 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Калугу ждут похолодание и дожди

Сегодня, 13 мая, Калугу ждёт хорошая погода. Воздух прогреется до +21..+22, по области – до +25. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник по области прогнозируются кратковременные дожди, гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Ночью в Калуге столбики термометров покажут +11..+13, днём станет прохладнее, прогнозируется +18..+20.

В среду, 15 мая, местами пройдут дожди, грозы. Температура ночью составит +11..+13, днём +17..+19.

В четверг местами ещё возможен кратковременный дождь. Ночью будет +9..+11, днём - до +18..+20.

Ночью в пятницу, 17 мая, прогнозируется +7..+9, днём - до +19, местами пройдут небольшие дожди.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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