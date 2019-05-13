Калугу ждут похолодание и дожди

Сегодня, 13 мая, Калугу ждёт хорошая погода. Воздух прогреется до +21..+22, по области – до +25. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Во вторник по области прогнозируются кратковременные дожди, гроза с порывами ветра до 12-17 м/с. Ночью в Калуге столбики термометров покажут +11..+13, днём станет прохладнее, прогнозируется +18..+20.

В среду, 15 мая, местами пройдут дожди, грозы. Температура ночью составит +11..+13, днём +17..+19.

В четверг местами ещё возможен кратковременный дождь. Ночью будет +9..+11, днём - до +18..+20.

Ночью в пятницу, 17 мая, прогнозируется +7..+9, днём - до +19, местами пройдут небольшие дожди.