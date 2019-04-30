На первомайских выходных потеплеет до +22

В ночь на среду, 1 мая, температура воздуха в Калуге составит 0..+2, днём - до +16. На погоду начнёт влиять циклон. Давление будет падать, местами пройдёт дождь.
В четверг влияние циклона скажется на всех районах области. Погода ожидается облачной, местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +5..+7, днём - около +15.
В пятницу, 3 мая, местами пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут +7..+9, днём - до +17.
В субботу местами пройдёт небольшой кратковременный дождь, ночью будет +5..+7, днём воздух прогреется до +20..+22.
В воскресенье, 5 мая, ожидается хорошая погода. Ночью потеплеет до +10, днём – до +22.
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