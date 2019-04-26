Погода меняется: на Пасху резко похолодает

В пятницу, 26 апреля, воздух в Калуге прогреется до +23..+25. Ветер юго-западный 3-8 м/c, атмосферное давление составит 753 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём - до +26. Местами прогнозируется небольшой кратковременный дождь.
В воскресенье, 28 апреля, погода начнёт меняться, подойдёт холодный атмосферный фронт. В его зоне пройдут кратковременные дожди. Ночью - до +10. Днём ожидается +14..+16. Ветер северный и северо-восточный, с порывами до 12-17 м/с. Местами пройдут кратковременные дожди.
В начале следующей недели будет наблюдаться значительный суточный ход температуры. Ночами по области возможны заморозки - до -3..-1, днём будет не выше +15.
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На этой неделе потеплеет до +25 22.04.2019 13:02
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В Калуге потеплеет до +13 15.04.2019 14:34
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К концу недели вернутся морозы 08.04.2019 15:41
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