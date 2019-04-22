На этой неделе потеплеет до +25

В понедельник, 22 апреля, в Калуге будет хорошая погода, осадков не ожидается. Воздух прогреется до +16..+18. Ветер слабый. Атмосферное давление 759 мм рт. ст., что выше нормы.
Во вторник ночью столбики термометров покажут +4..+6, днём – до +20.
В среду, 24 апреля, характер погоды не изменится, будет солнечно и сухо. Ночью прогнозируется +8..+10, днём - до +22.
В четверг температура продолжит повышаться. Ночью +8..+10, днём - до +23, по области ещё выше - до +25.
В пятницу, 26 апреля, местами возможен небольшой кратковременный дождь. Ночью будет +10..+12, днём - около +22, что выше климатической нормы на 6 градусов.
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Летняя погода установится после выходных 19.04.2019 16:08
В Калуге потеплеет до +13 15.04.2019 14:34
На выходных вернутся заморозки 12.04.2019 10:27
К концу недели вернутся морозы 08.04.2019 15:41
Выходные будут тёплыми 05.04.2019 12:02
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