Летняя погода установится после выходных

Ночью в субботу, 20 апреля, в Калуге температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов, днём - до +13. Местами пройдут небольшие дожди.
В воскресенье, 21 апреля, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 0..+3, днём - до +15.
В начале следующей недели нас ждёт хорошая теплая погода без осадков. Во вторник синоптики обещают уже +20.
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В Калуге потеплеет до +13 15.04.2019 14:34
На выходных вернутся заморозки 12.04.2019 10:27
К концу недели вернутся морозы 08.04.2019 15:41
Выходные будут тёплыми 05.04.2019 12:02
Погода меняется: вновь похолодает 01.04.2019 14:31
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Калуга принимает «Зелёный Марафон»
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