Летняя погода установится после выходных

Ночью в субботу, 20 апреля, в Калуге температура воздуха будет находиться в районе нуля градусов, днём - до +13. Местами пройдут небольшие дожди.

В воскресенье, 21 апреля, преимущественно без осадков. Ночью температура воздуха составит 0..+3, днём - до +15.

В начале следующей недели нас ждёт хорошая теплая погода без осадков. Во вторник синоптики обещают уже +20.