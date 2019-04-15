В Калуге потеплеет до +13

В понедельник, 15 апреля, воздух в Калуге прогреется до +7..+9 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 757 мм рт ст.
Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - около нуля, днём - до +13.
В среду, 17 апреля, осадков также не ожидается. Ночью прогнозируется ноль градусов, днём - до +10.
В четверг местами пройдут небольшие дожди. Около нуля вновь ожидается ночью. Днём потеплеет до +10. Такая же погода будет и в пятницу.
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