В Калуге потеплеет до +13

В понедельник, 15 апреля, воздух в Калуге прогреется до +7..+9 градусов. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Атмосферное давление подрастет и в середине дня составит 757 мм рт ст.

Во вторник ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью - около нуля, днём - до +13.

В среду, 17 апреля, осадков также не ожидается. Ночью прогнозируется ноль градусов, днём - до +10.

В четверг местами пройдут небольшие дожди. Около нуля вновь ожидается ночью. Днём потеплеет до +10. Такая же погода будет и в пятницу.