Выходные будут тёплыми

В пятницу, 5 апреля, температура воздуха в Калуге повысится до +8. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст., что выше нормы.
В субботу местами по области возможны небольшие осадки. Ночью температура воздуха опустится до нуля, днём ожидается +7..+9.
В воскресенье, 7 апреля, местами пройдёт небольшой дождь. Ночью прогнозируется -2..0, днём - до +10.
В начале следующей недели не исключаются небольшие осадки, днём станет теплее, воздух будет прогреваться до +12..+14, что выше климатической нормы.
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