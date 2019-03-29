Калугу ждут самые тёплые выходные

В пятницу, 29 марта, на наш регион будут оказывать влияние атмосферные фронты. Местами пройдёт небольшой снег, дождь. Температура воздуха составит +4..+6. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Сохранятся условия для гололедицы.
Выходные в нашем городе ожидаются самыми тёплыми в 2019 году. В субботу ночью температура воздуха будет находиться в районе нуля, днём - до +10. Это выше нормы на 5-6 градусов.
В воскресенье, 31 марта, ночью в Калуге ожидается +1..+3, днём - до +13.
В начале следующей недели будет тепло. Так, 1 апреля столбики термометров покажут +6..+8, но ночи прогнозируются холодные, с минусовой температурой.
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