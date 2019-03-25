В середине недели нас ждет снег и гололедица

В понедельник, 25 марта, температура воздуха в Калуге составит +4...+6. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт ст., что ниже нормы. На дорогах гололедица.

Во вторник циклон с северо-запада принесёт дожди. Ночью будет около нуля, днём - до +5. Порывистый ветер до 15 м/с, гололедица.

В среду, 27 марта, похолодает. Ночью температура воздуха понизится до -3..-1, днём будет -1..+1. Пройдёт дождь, мокрый снег. Сохранятся порывы ветра до 15 м/с и гололедица.

В четверг местами возможны небольшие осадки. Температура воздуха ночью опустится до -3, днём будет +1..+3.

В пятницу, 29 марта, станет немного теплее. Ночью столбики термометров покажут -2..0, днём – до +5.