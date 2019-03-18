Погода в Калуге изменится, пойдут дожди

В понедельник, 18 марта, в Калуге ожидается переменная облачность, воздух прогреется до +5.+7. Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 751 мм рт. ст., что выше нормы.

Во вторник на погоду начнут оказывать влияние атмосферные фронты. Временами ожидается дождь, на дорогах ещё возможна гололедица. Температура воздуха ночью составит -1..+1, днём - до +5.

В среду, 20 марта, похолодает, пройдёт дождь. Столбики термометров ночью покажут -3..-1, днём - до +5.

Ночью в четверг прогнозируется около нуля, днём - до +4. Ожидаются небольшие осадки в виде дождя и снега с дождем.

В пятницу, 22 марта, пройдёт дождь. Ночью будет -3..-1, днём - +2..+4.