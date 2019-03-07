На праздничных выходных потеплеет до +8

В четверг температура воздуха в Калуге будет находиться в районе нуля, по области – до -6. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт ст, что выше нормы.

В пятницу, 8 марта, подойдёт тёплый атмосферный фронт, ожидаются осадки (снег, мокрый снег, дождь), ветер с порывами до 12-17 м/с. Температура воздуха ночью будет -4..-2, днём - до +6.

В субботу возможны осадки. Ночью прогнозируется +2..+4, днём - до +8.

В воскресенье, 10 марта, пройдёт небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +1..+3, днём - до +8.

В начале следующей недели станет на пару градусов прохладней, временами возможны осадки.