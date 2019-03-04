В середине недели в Калуге вновь подморозит

В понедельник, 4 марта, наш регион будет находиться в зоне влияния атмосферного фронта. Пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит +2..+4. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление составит 733 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Во вторник ожидается дождь. Температура воздуха ночью составит +1..+3, днём - до +7.

В среду, 6 марта, так же пройдёт небольшой дождь. Столбики термометров покажут ночью -1..+1, днём - до +3.

В четверг ночью температура воздуха опустится до -12..-10, днём будет около нуля, пройдут небольшие осадки.

В праздничные дни будет по-весеннему тепло, температура заметно повысится.