Весна начнётся с похолодания

В понедельник, 25 февраля, наш регион будет находиться в теплом секторе циклона. Пройдут небольшие осадки. Температура воздуха составит +2..+4 градуса. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, с порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление - 741 мм рт ст.
Во вторник также ожидаются осадки. Температура воздуха ночью будет около нуля, днём - в районе +3. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, с порывами до 15 м/с. На дорогах гололедица.
В среду, 27 февраля, похолодает. Ночью температура воздуха опустится до -5..-3, по области – до -11. Днём будет -3..-1. Возможны небольшие осадки. Ветер с порывами до 15 м/с.
В четверг к нашему региону подойдёт новый циклон, атмосферное давление начнёт падать, вновь потеплеет. Пройдёт небольшой снег. Ночью прогнозируется до -10, а днём - около +2.
В пятницу, 1 марта, ночью столбики термометров покажут -2..0, днём – около нуля. Местами пройдёт снег. К вечеру заметно похолодает.
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