Праздничные выходные будут морозными

В пятницу местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -9..-7. Ветер северный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

В субботу, 23 февраля, сохранится порывистый ветер, местами по области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -15..-10, по области – до -17. Днём будет -6..-4.

В воскресенье, 24 февраля, на погоду будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, пройдут небольшие осадки. Прогнозируемая температура воздуха ночью -8..-6, днём - около нуля.

В начале следующей неделе температура начнет повышаться, днём ожидается +2..+4.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете 23 февраля? Расскажите в комментариях!