Праздничные выходные будут морозными

В пятницу местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -9..-7. Ветер северный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.
В субботу, 23 февраля, сохранится порывистый ветер, местами по области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -15..-10, по области – до -17. Днём будет -6..-4.
В воскресенье, 24 февраля, на погоду будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, пройдут небольшие осадки. Прогнозируемая температура воздуха ночью -8..-6, днём - около нуля.
В начале следующей неделе температура начнет повышаться, днём ожидается +2..+4.
Уважаемые читатели! А как вы празднуете 23 февраля? Расскажите в комментариях!
|
Грачи прилетели в Калугу 21.02.2019 17:02
Снегопады наступают: ГИБДД просит не выезжать на дороги 21.02.2019 14:57
Калуга побила температурный рекорд 18.02.2019 17:37
Резкое потепление сменится резким похолоданием 18.02.2019 11:59
На выходных опять потеплеет 15.02.2019 10:23
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
В Калуге прошла рабочая встреча вице-президента Сбербанка с губернатором
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: