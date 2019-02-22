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Праздничные выходные будут морозными

22.02.2019 12:08 0 672 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Праздничные выходные будут морозными

В пятницу местами ожидается небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -9..-7. Ветер северный, 7-12 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с.

В субботу, 23 февраля, сохранится порывистый ветер, местами по области пройдёт небольшой снег. Температура воздуха ночью опустится до -15..-10, по области – до -17. Днём будет -6..-4.

В воскресенье, 24 февраля, на погоду будут влиять атмосферные фронты атлантического циклона, пройдут небольшие осадки. Прогнозируемая температура воздуха ночью -8..-6, днём - около нуля.

В начале следующей неделе температура начнет повышаться, днём ожидается +2..+4.

Уважаемые читатели! А как вы празднуете 23 февраля? Расскажите в комментариях!


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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