На выходных опять потеплеет

В пятницу, 15 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит +1..+3. Ветер западный, 6-11 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст.

В субботу ночью будет -2..0, днём – около +2..+4. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 17 февраля, ночью прогнозируется -2..0, днём будет +1..+3. Пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, с порывами до 13-18 м/с.

В начале следующей недели пройдет небольшой снег, ко вторнику ночью похолодает до -10..-8, днём будет -5..-2.