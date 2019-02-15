Глас народа
Важно:
График проверок газового
оборудования в квартирах калужан
Пятница, 15 февраля
$ 66.54 0.86
75.05 0.66
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

На выходных опять потеплеет

15.02.2019 10:23 3 1452 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
На выходных опять потеплеет

В пятницу, 15 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха составит +1..+3. Ветер западный, 6-11 м/с, с порывами до 15-17 м/с. Атмосферное давление 745 мм рт ст.

В субботу ночью будет -2..0, днём – около +2..+4. Местами ожидаются небольшие осадки. Ветер с порывами до 15 м/с.

В воскресенье, 17 февраля, ночью прогнозируется -2..0, днём будет +1..+3. Пройдут небольшие осадки. Ветер северо-западный, с порывами до 13-18 м/с.

В начале следующей недели пройдет небольшой снег, ко вторнику ночью похолодает до -10..-8, днём будет -5..-2.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Фото чистого неба вызвали переполох в соцсетях 14.02.2019 12:46

Снежный фоторепортаж: как замело Калугу 13.02.2019 17:11

Половина месячной нормы снега выпала в Калуге за 4 часа 13.02.2019 10:57

Мощный снегопад: по всему городу бьются машины 13.02.2019 09:37

Синоптики рассказали, когда закончится снегопад 13.02.2019 09:20

Народные новости
477 7
mason
2041 39
frank
2168 27
eva99

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей: 3 шт.

загрузка комментариев

Блоги компаний

Сбербанк делает госуслуги еще доступнее

06 фев 2019 15:10
Новости компаний

«Ростелеком» придумал, как бизнесу сэкономить деньги, соблюдая законы

«Ростелеком» предложил свою «Историю» сотовой связи

Почта России завершила создание объединенного центра обработки данных

Cеминар «Маркетинговые инструменты в HR»

Опросы
После трагического случая отравления семьи угарным газом в Калуге начались массовые проверки квартир. А как вы следите за газовым оборудованием в своей квартире? 
 
Новости Обнинска
Блоги

Юмор и флуд - Севастополь наш?

Viktorch1311 13 фев 2019 16:41

ЧК - Чудо

Viktorch1311 20 янв 2019 19:41

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

Новости партнеров

Борьба с игроманией в Клинике Марии Фроловой

Даниил Мартынов: «Такой программы подготовки волонтеров еще нет ни в одной стране мира»

Общие проблемы со здоровьем у дальнобойщиков и программистов

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.