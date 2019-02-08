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Новая волна тепла идёт на Калугу

08.02.2019 12:07 5 1146 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Новая волна тепла идёт на Калугу

В пятницу, 8 февраля, температура воздуха в Калуге составит -2..0 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт ст., что выше нормы.

В субботу местами пройдёт небольшой снег. Ночью будет -7..-5, по области – до -8. Днём – около нуля.

В воскресенье, 10 февраля, местами ожидается небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -9..-7, по области - до -10. Днём ожидается -3..-1.

В начале следующей недели днём будет -3..+2, к середине – потеплеет до +5 градусов.


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Авторы
Татьяна Светлова 
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Тэги: погода
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