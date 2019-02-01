В Калугу идет мощная волна тепла

01.02.2019 10:52 3770 Татьяна Светлова, Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

В пятницу, 1 февраля, местами пройдёт небольшой снег. Температура воздуха в Калуге составит -2..0 градусов, средняя суточная окажется выше нормы на 8-9 градусов. Ветер юго-восточный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт ст., что выше нормы. В субботу местами пройдут небольшие осадки. Ночью столбики термометров покажут -4..-2, днём будет -1..+1. В воскресенье, 3 февраля, начнёт поступать мощная волна тепла. Местами возможны небольшие осадки. Ночью прогнозируется -2..0, днём - около +3. В начале следующей недели днём будет до +5, пройдут небольшие осадки.



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