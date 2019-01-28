Калугу ждут снег, дождь и сосульки

Во второй половине дня в понедельник, 28 января, столбики термометров покажут в Калуге -6..-4 градусов. Местами пройдёт небольшой снег.
Во вторник местами возможен слабый снег. Ночью температура воздуха будет составит -7..-5, днём - около -2, что выше климатической нормы на 6 градусов. Ветер юго-восточный, 2-5 м/с.
В среду, 30 января, атмосферный фронт принесёт тёплые южные потоки. Пройдёт небольшой снег, мокрый снег, возможен даже дождь. Ночью прогнозируется -4..-2, днём - до +2. Средняя суточная температура воздуха превысит климатическую норму на 8-9 градусов.
В четверг ночью в Калуге 0..-2, днем будет около +2. Пройдёт небольшой дождь. Сохраняются благоприятные условия для образования сосулек, наледи. На дорогах – гололедица.
В пятницу, 1 февраля, похолодает. Ночью будет -5..-3, днём - около нуля. При этом средняя суточная температура воздуха всё рано будет выше нормы на 5-6 градусов.
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