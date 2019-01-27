Фотонастроение: Калуга в снегу

В субботу, 26 января, в Калуге начался долгий снегопад, который продлится до самой ночи воскресенья.
В один из коротких моментов его затишья калужский фотограф Андрей ШАРОНОВ выбрался в город и прогулялся по заснеженной Калуге.
Представляем вам его фотоотчёт со снежных улиц любимого города.
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