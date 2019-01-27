Фотонастроение: Калуга в снегу

27.01.2019 11:38 1855

В субботу, 26 января, в Калуге начался долгий снегопад, который продлится до самой ночи воскресенья.

В один из коротких моментов его затишья калужский фотограф Андрей ШАРОНОВ выбрался в город и прогулялся по заснеженной Калуге.

Представляем вам его фотоотчёт со снежных улиц любимого города.