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Фотонастроение: Калуга в снегу

27.01.2019 11:38 5 1855
Фотонастроение: Калуга в снегу

В субботу, 26 января, в Калуге начался долгий снегопад, который продлится до самой ночи воскресенья. 

В один из коротких моментов его затишья калужский фотограф Андрей ШАРОНОВ выбрался в город и прогулялся по заснеженной Калуге.

Представляем вам его фотоотчёт со снежных улиц любимого города.

Уважаемые читатели! Если вы или ваши друзья увлекаетесь фотографией, у вас есть сюжеты о Калуге и области и хочется их опубликовать, пишите на ev@kp.kaluga.ru.


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Тэги: погода фотонастроение
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