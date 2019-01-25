На Калугу идут сильные снегопады

В пятницу, 25 января, наш регион еще находится во власти морозного антициклона, поэтому осадков не ожидается. Температура воздуха в Калуге составит -12..-10 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление 758 мм рт ст.

В субботу погода начнёт меняться. На смену антициклону придут циклоны. Пройдёт снег, местами сильный, метель. Ветер с порывами до 12-17 м/с. Ночью прогнозируется -17..-15, по области - до -25. Днём будет -9..-7.

В воскресенье, 27 января, ожидается сильный снег, метель. Синоптики предупреждают, что снегопады будут одними из самых сильных за эту зиму. Ночью температура опустится до -9..-7, днём будет -5..-3, по области – до нуля.

В начале следующей недели снегопады продолжатся. Днём потеплеет до нуля.