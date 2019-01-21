Приближаются аномальные холода: по области похолодает до -27

В понедельник, 21 января, пройдет небольшой снег, температура воздуха в Калуге составит -7..-5 градусов.

Во вторник также местами небольшой снег. Ночью уже значительно холоднее – до – 16, а по области - до -19. Днём будет -14..-12 градусов.

В среду, 23 января, осадки прекратятся. Ночь будет самой холодной на этой неделе - до -19..-17, а по области – до -27..-22. Днём столбики термометров покажут -11..-9.

Ночью в четверг прогнозируется -17..-15, по области – до -25. Днём будет -13..-11.

В пятницу, 25 января, ночью температура будет в пределах -22..-19 градусов, днём - около -13.