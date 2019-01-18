Колотун идёт: скоро в Калуге сильно похолодает

Пятничная оттепель продлится недолго. Если сегодня, 18 января, температура воздуха повысится до +3оС, то уже в субботу начнет холодать.

19 января атмосферное давление начнёт расти, и ночью температура воздуха опустится до -7…-5оС, днём будет -5…-3оС. Пройдёт снег. Ветер западный, с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье, 20 января, снова ожидается небольшой снег. Ночью прогнозируется -8…-6оС, днём -5…-3оС.

А вот в начале следующей недели похолодает уже существенно. Ночью температура опустится до -17, днём будет -14…-12оС.