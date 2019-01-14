Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Понедельник, 14 января
$ 66.92 0.06
77.13 0.08
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Калуга покатается на температурных качелях

14.01.2019 13:39 0 3624 Татьяна Светлова, фото Сергея Константинова
Калуга покатается на температурных качелях

На этой неделе погода в Калуге будет неустойчивой. В понедельник, 14 января, в нашем регионе будет властвовать Скандинавский циклон. Пройдёт снег, метель. Температура воздуха во второй половине дня будет 0…-2оС. Ветер южный, местами с порывами до 15 м/с.  Атмосферное давление 730 мм рт. ст., что ниже нормы. 

Во вторник, 15 января, пройдёт снег. Ночью температура воздуха опустится до -3…-1оС, днём будет около 0оС.

В среду, 16 января, пройдёт небольшой снег и похолодает. Столбики термометров ночью покажут -8…-6оС, днём -5…-3оС.

В четверг, 17 января, ночью ожидается -10…-8оС, днём температура повысится до нуля. В пятницу, 18 января, ночью прогнозируется -3…-1оС, днём +1…+3оС. Пройдут осадки. 
  


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Авторы
Татьяна Светлова 
фото Сергея Константинова
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Уходим в плюс: Калугу ждёт потепление и сосулькопад 11.01.2019 12:00

Морозы продержатся еще несколько дней 09.01.2019 12:24

Сильные морозы надвигаются на Калугу 06.01.2019 11:00

Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год 29.12.2018 14:49

Какой будет погода в новогоднюю ночь 25.12.2018 17:26

Народные новости
1292 8
NDM
976 2
Helen15
1141 2
Boris14

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 19 января, 12:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
вс 20 января, 11:30
«Всероссийский «День снега»
Квань

Для детей

вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

сб 19 января, 17:00
"Вечер в галерее". Деревянные духовые
Дом музыки
вс 20 января, 19:00
Патриарший хор Данилова монастыря
Арена КТЗ, ДК
вс 20 января, 20:00
Аркаим
GaragE Bar (Бар Гараж)
ср 23 января, 19:00
«Танцевальные вечера с Губернским духовым оркестром»
Филармония

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Снежные гонки
Путь домой
Т-34
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Открыт прием заявок на курс «Ростелеком. DataTalks»

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Как оформить узкую и длинную кухню?

Онлайн страхование машины

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.