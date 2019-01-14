Калуга покатается на температурных качелях

На этой неделе погода в Калуге будет неустойчивой. В понедельник, 14 января, в нашем регионе будет властвовать Скандинавский циклон. Пройдёт снег, метель. Температура воздуха во второй половине дня будет 0…-2оС. Ветер южный, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. ст., что ниже нормы.

Во вторник, 15 января, пройдёт снег. Ночью температура воздуха опустится до -3…-1оС, днём будет около 0оС.

В среду, 16 января, пройдёт небольшой снег и похолодает. Столбики термометров ночью покажут -8…-6оС, днём -5…-3оС.

В четверг, 17 января, ночью ожидается -10…-8оС, днём температура повысится до нуля. В пятницу, 18 января, ночью прогнозируется -3…-1оС, днём +1…+3оС. Пройдут осадки.

