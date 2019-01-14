Калуга покатается на температурных качелях

На этой неделе погода в Калуге будет неустойчивой. В понедельник, 14 января, в нашем регионе будет властвовать Скандинавский циклон. Пройдёт снег, метель. Температура воздуха во второй половине дня будет 0…-2оС. Ветер южный, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление 730 мм рт. ст., что ниже нормы.
Во вторник, 15 января, пройдёт снег. Ночью температура воздуха опустится до -3…-1оС, днём будет около 0оС.
В среду, 16 января, пройдёт небольшой снег и похолодает. Столбики термометров ночью покажут -8…-6оС, днём -5…-3оС.
В четверг, 17 января, ночью ожидается -10…-8оС, днём температура повысится до нуля. В пятницу, 18 января, ночью прогнозируется -3…-1оС, днём +1…+3оС. Пройдут осадки.
|
Уходим в плюс: Калугу ждёт потепление и сосулькопад 11.01.2019 12:00
Морозы продержатся еще несколько дней 09.01.2019 12:24
Сильные морозы надвигаются на Калугу 06.01.2019 11:00
Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год 29.12.2018 14:49
Какой будет погода в новогоднюю ночь 25.12.2018 17:26
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов
|
© 2007-2019 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: