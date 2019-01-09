Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Среда, 09 января
$ 69.47 0.00
79.46 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

Морозы продержатся еще несколько дней

09.01.2019 12:24 0 1420 Татьяна Светлова
Морозы продержатся еще несколько дней

В ближайшие дни наш регион будет находиться под влиянием антициклона. И сегодня, 9 января,  температура Калуге во второй половине дня составит -11..-9 градусов, по области - до -16. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст., что выше нормы.

В четверг ночью температура воздуха опустится до -12..-10, по области – до -15. Днём будет -9..-7.

В пятницу, 11 января, ночью прогнозируется -11..-9, днём - около -10. Местами пройдёт небольшой снег.

В субботу погода начнет меняться, средняя температура окажется на 5-8 градусов выше нормы.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Автор
Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Сильные морозы надвигаются на Калугу 06.01.2019 11:00

Синоптики уточнили прогноз погоды на Новый год 29.12.2018 14:49

Какой будет погода в новогоднюю ночь 25.12.2018 17:26

Всю неделю в Калуге будет идти снег 24.12.2018 16:17

Калугу замело снегом: пробки по всему городу 24.12.2018 09:05

Народные новости
1128 6
Overburn
1234 3
Sony
1559 2
razum

Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

чт 10 января, 12:00
Новогодняя афиша Юхнова - 2019
г. Юхнов
сб 12 января, 10:00
Афиша Нового года 2019. Малоярославец
Малоярославец
сб 12 января, 12:00
Цирк-шапито "Арена-Ягуар" с программой "Полосатый Рейс"
Торговый Квартал, ТРЦ
пт 18 января, 19:00
Закажи песню на катке "Любимый"
Каток "ЛЮБИМЫЙ"
сб 26 января, 12:00
Семейный спортивный праздник «Весёлые STARты».
Каток "ЛЮБИМЫЙ"

Для детей

чт 10 января, 19:00
«Новогодние приключения Маши и Вити»
Филармония
сб 12 января, 13:00
Музыкально-игровая программа для детей «Матушка Метелица»
Филармония
сб 12 января, 17:00
Рождественские истории с органом
Дом музыки
вс 27 января, 12:00
Музыкальная сказка "Приключения кота в сапогах"
Арена КТЗ, ДК

Концерты

чт 10 января, 19:00
Рождественские встречи. "Лазори"
Дом музыки
пт 11 января, 19:00
«Рождественский концерт»
Филармония
пн 14 января, 19:00
Трансляция фестиваля искусств «Русская зима»
Филармония
сб 12 января, 21:00
Сплин Tribute
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Три богатыря и Наследница престола
Гринч
Ёлки Последние
Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел
Блоги компаний

Страховщики Сбербанка запустили новогодние предложения для клиентов

25 дек 2018 09:29
Новости компаний

Что вы знаете о черных похоронных агентах? Чем рискуете, открыв им дверь?

Наличные без комиссии по кредитным картам Россельхозбанка

«В Новый год – с новыми перспективами!»

Новый Интернет-провайдер в Кошелеве

Опросы
Кто, на ваш взгляд, победит в конкурсе «Миссис Калуга»? 
 
Ирина ЕЛИСЕЕВА
 208
Яна МИТИНА
 225
Светлана НИЖНИК
 187
Ангелина МАРКИНА
 143
Ирина МАТВЕЕВА
 704
Нина КОЛЕСНИКОВА
 794
Анастасия МОСИЧКИНА
 114
Наталья СОБОЛЕВА
 212
Евгения ДРАГАНЧУК
 254
Виктория ЛЫСЕНКО
 755
Ольга ТРОФИМОВА
 260
Вера РУМПЛЕР
 131
Елена МОЛОНОСОВА
 159
Всего проголосовало: 4146
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Налоги 2

Viktorch1311 20 ноя 2018 14:21

MAXXIM блог - Свадьба

MAXXIM 07 ноя 2018 12:12

ЧК - Налоги

Viktorch1311 23 окт 2018 16:56

Юмор и флуд - ЗРК С-700

Viktorch1311 16 окт 2018 21:18

Новости партнеров

Поверхностный водоотвод: преимущества и особенности

Ремонт стиральной машины: когда обращаться к мастеру и как предупредить поломки

Удаленное управление и контроль объектов в современных реалиях

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.