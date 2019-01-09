Морозы продержатся еще несколько дней

В ближайшие дни наш регион будет находиться под влиянием антициклона. И сегодня, 9 января, температура Калуге во второй половине дня составит -11..-9 градусов, по области - до -16. Ветер юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт ст., что выше нормы.

В четверг ночью температура воздуха опустится до -12..-10, по области – до -15. Днём будет -9..-7.

В пятницу, 11 января, ночью прогнозируется -11..-9, днём - около -10. Местами пройдёт небольшой снег.

В субботу погода начнет меняться, средняя температура окажется на 5-8 градусов выше нормы.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.