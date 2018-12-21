МЧС просит не выходить на улицу: на город идёт сильная метель

Вечером в пятницу, 21 декабря, а также в течение всей субботы на территории Калужской области ожидаются сложные погодные условия, предупреждают в региональном ГУ МЧС.

В Калуге и районах ожидаются метель, гололед, на дорогах - гололедица.

- Просьба не покидать без крайней необходимости свои дома, - говорится в сообщении МЧС. - При нахождении на улице будьте внимательны и осторожны. При подъеме или спуске по лестницам держитесь за поручни и перила. Будьте аккуратными на улице и при переходе проезжей части дорог. Переходите улицу только в обозначенных местах.

Водителям при этом напоминают, что из-за гололедицы резко увеличивается длина тормозного пути у автомобилей.

Уважаемые читатели! А что вы делаете в подобную погоду? Расскажите в комментариях!