Всю неделю будет идти снег

Во вторник, 11 декабря, в Калуге прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит -1..+1 градус, днём будет до +2.
В среду пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут ночью -3..-1, днём - около нуля.
В четверг, 13 декабря, по области обещают снег, немного похолодает. Ночью прогнозируется -4..-2, днём - около нуля.
В пятницу временами пройдёт небольшой снег, немного похолодает. Ночью будет -5..-3, днём – -4..-2.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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