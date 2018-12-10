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Всю неделю будет идти снег

10.12.2018 16:03 1 707 Дмитрий Ивьев
Всю неделю будет идти снег

Во вторник, 11 декабря, в Калуге прогнозируются осадки в виде снега и мокрого снега, налипание мокрого снега на провода и деревья, гололед, на дорогах - гололедица. Температура воздуха ночью составит -1..+1 градус, днём будет до +2.

В среду пройдут небольшие осадки. Столбики термометров покажут ночью -3..-1, днём - около нуля.

В четверг, 13 декабря, по области обещают снег, немного похолодает. Ночью прогнозируется -4..-2, днём - около нуля.

В пятницу временами пройдёт небольшой снег, немного похолодает. Ночью будет -5..-3, днём – -4..-2.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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