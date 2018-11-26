В Калугу пришла январская погода

Во вторник, 27 ноября, в Калуге местами прогнозируется небольшой снег. Температура опустится до -7..-9. Днём будет -3..-5 градусов.

В среду, 28 ноября, ветер усилится до 15 м/с. Ночью ожидается -8..-6, днём будет до -3.

В четверг похолодает до -11, а по области температура опустится ещё ниже. Днём будет -7..-5. Средняя суточная температура будет ниже климатической нормы на 4-5 градусов.

В пятницу, 30 ноября, ночью столбики термометров покажут -13..-11 градусов, днём - до -6. Такой температурный режим характерен для середины января.