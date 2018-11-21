Сибирский фронт: на Калугу идет снежный шторм

В ближайшие дни мощный циклон, образовавшийся на севере Сибири, начнёт влиять на погоду в Центральной части России. Затронуть может и Калужскую область, предупреждают синоптики.

- В некоторых регионах ветер достигнет штормовых значений - более 20 метров секунду, - сообщает «Российская газета» со ссылкой на заведующую лабораторией Гидрометцентра РФ Людмилу ПАРШИНУ. - Такой ветер может наносить небольшие повреждения строениям и крышам зданий.

В Калуге 22-24 ноября ветер усилится до 14 м/с. Температура воздуха опустится до -6 градусов. Снегопады ожидаются в субботу-воскресенье.