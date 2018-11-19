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В Калуге будет ветрено и сыро

19.11.2018 15:33 0 229 Татьяна Светлова
В Калуге будет ветрено и сыро

Во вторник, 20 ноября, в Калуге местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -4, днём будет -1..+1, что около нормы.

В среду местами возможен небольшой снег. Ночью будет -6..-4, днём - до +1 градуса. Ветер северо-западный, с порывами до 15 м/с.

В четверг, 22 ноября, погода не изменится. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -6..-4, днём - до +1.

В пятницу ночью прогнозируется -6..-4, днём - около нуля.


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Тэги: погода
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