В Калуге будет ветрено и сыро

Во вторник, 20 ноября, в Калуге местами пройдет небольшой снег. Ночью температура воздуха опустится до -4, днём будет -1..+1, что около нормы.

В среду местами возможен небольшой снег. Ночью будет -6..-4, днём - до +1 градуса. Ветер северо-западный, с порывами до 15 м/с.

В четверг, 22 ноября, погода не изменится. Местами возможен небольшой снег. Температура воздуха ночью составит -6..-4, днём - до +1.

В пятницу ночью прогнозируется -6..-4, днём - около нуля.