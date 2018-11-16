Снег пойдёт на выходных

В пятницу, 16 ноября, температура воздуха составит в Калуге около нуля градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 770 мм рт. ст., что выше нормы.
В субботу пройдут небольшие осадки. Ночью температура опустится до -6, днём прогнозируется около +1.
В воскресенье, 18 ноября, приблизится атмосферный фронт, по пути его следования пройдет снег. Местами образуется гололедица. Ночью температура воздуха составит -5..-3, днём - до +2.
В начале новой недели прогнозируется небольшой снег. Ночью температура будет понижаться до -9, днём - около нуля.
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
Уважаемые читатели! А вы уже ощущаете приближение праздников? Расскажите в комментариях!
|
На этой неделе похолодает до -10 12.11.2018 14:25
В Калуге резко похолодает 09.11.2018 13:02
Самолёт не смог приземлиться в Калуге из-за тумана 07.11.2018 15:05
Арктический антициклон подойдёт к концу недели 06.11.2018 15:35
Туман в Калуге: публикуем волшебные снимки с улиц города 05.11.2018 20:16
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: