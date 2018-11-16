Снег пойдёт на выходных

В пятницу, 16 ноября, температура воздуха составит в Калуге около нуля градусов. Ветер юго-западный, 3-8 м/с. Атмосферное давление 770 мм рт. ст., что выше нормы.

В субботу пройдут небольшие осадки. Ночью температура опустится до -6, днём прогнозируется около +1.

В воскресенье, 18 ноября, приблизится атмосферный фронт, по пути его следования пройдет снег. Местами образуется гололедица. Ночью температура воздуха составит -5..-3, днём - до +2.

В начале новой недели прогнозируется небольшой снег. Ночью температура будет понижаться до -9, днём - около нуля.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

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