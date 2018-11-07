Самолёт не смог приземлиться в Калуге из-за тумана

Во вторник, 6 ноября, самолёт авиакомпании S7, выполнявший рейс Санкт-Петербург – Калуга, не смог приземлиться в Грабцево из-за сильного тумана.

Согласно расписанию, Embraer 170 должен был совершить посадку в 17:30. Однако пилоты, сделав несколько кругов, приняли решение уйти на запасной аэропорт в Домодедово.

Пилоты сделали несколько кругов перед тем, как улететь в Домодедово.

Как сообщили пользователи группы «Калуга жесть» в социальной сети «ВКонтакте», на борту самолёта находились 40 детей. Родители забирали их из Москвы.

- На борту было 77 пассажиров. - рассказала нам пресс-секретарь группы компаний S7 Анна БАЖИНА. - Представители авиакомпании предлагали размещение в гостинице с переоформлением авиабилета на следующий день. Большая часть пассажиров приняли решение добраться из Москвы до Калуги наземным транспортом в этот же день. С пассажирами обратного рейса в аэропорту Калуги также работали представители авиакомпании. Несколько пассажиров были размещены в гостинице, можно было оформить возврат авиабилета или переоформить его на ближайшие рейсы.

В среду, 7 ноября, в Калуге вновь наблюдается туман. Будет ли в таких метеоусловиях приземляться пилот рейса из Краснодара, станет известно позднее.

Уважаемые читатели! А вам туман доставляет какие-либо неудобства? Пишите в комментариях!