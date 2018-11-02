Какой будет погода на длинных выходных

В пятницу, 2 ноября, температура воздуха в Калуге составит +7..+9, что выше нормы на 4-5 градусов. Ветер южный, 5-10 м/с.
В субботу пройдёт дождь. Прогнозируемая температура воздуха ночью составит +3..+5, днём будет +7..+9. Ветер юго-западный, с порывами до 7-12 м/с.
В воскресенье, 4 ноября, местами пройдёт дождь. Столбики термометров покажут ночью +4..+6, днём - около +10. Ветер западный, северо-западный, с порывами до 12-17 м/с.
В понедельник подойдёт новый антициклон, осадки прекратятся, днём может выглядывать солнце. Ночью температура воздуха будет опускаться до -1..+1, днем - до +8.
Уважаемые читатели! А какие у вас планы на длинные выходные? Расскажите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
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