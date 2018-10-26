Морозы обещают после выходных

В пятницу, 26 октября, температура воздуха в Калуге достигнет +5..+7 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление составит 738 мм рт. ст.

В субботу к нашему региону приблизится циклон, ветер усилится до 12-17 м/с, пройдёт дождь. Температура воздуха ночью составит около нуля, днём потеплеет до +9.

В воскресенье, 28 октября, пройдёт дождь. Ночью температура вновь опустится до нуля, днём должно быть около +7.

В начале следующей недели температура вновь начнет понижаться. Ожидается сильный ветер с порывами до 12-17 м/с. Пройдут небольшие осадки, ночами будет подмораживать до -6, днем ожидается -2..+3 градуса.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А какие у вас планы на предстоящую зиму? Пишите в комментариях!