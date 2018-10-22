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По ночам ожидаются заморозки

22.10.2018 14:17 1 1471 Татьяна Светлова
По ночам ожидаются заморозки

В понедельник, 22 октября, нас ждет хорошая погода. Воздух прогреется до +8..+10. Средняя суточная температура воздуха окажется на пару градусов выше нормы. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Во вторник температура воздуха ночью опустится до нуля, днём будет всего +5..+7. Пройдут небольшие дожди.

В среду, 24 октября, к нашему региону подойдёт циклон. Ночью столбики термометров покажут +1..+3, по области заморозки - до -1. Днём будет +5..+7. Пройдёт дождь.

В четверг вновь ожидаются дожди. Температура воздуха ночью составит +2..+4, днём - до +7. Ветер западный, 7-12 м/с.

В пятницу, 26 октября, ночью прогнозируется -1..+1, днём - до +4.

Уважаемые автомобилисты! А когда вы собираетесь менять резину на зимнюю? Пишите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.


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Тэги: погода
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