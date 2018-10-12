Выходные порадуют теплом

В пятницу, 12 октября, воздух в Калуге прогреется до +13..+15 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.
В субботу ночью столбики термометров покажут +4..+6, днём будет +15..+16 градусов. Без осадков.
В воскресенье, 14 октября, облаков станет больше, но осадки не прогнозируются. Ночью температура понизится до +4..+6. Днём прогнозируется +12..+14.
В начале следующей неделе «бабье лето» продолжится. Нас ждет теплая солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +16 градусов.
Уважаемые читатели! А какие у вас планы на тёплые выходные? Расскажите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Каштан, сирень и одуванчики зацвели в октябре 09.10.2018 10:11
«Бабье лето» обещают к середине недели 08.10.2018 14:44
Выходные будут теплыми, но ветреными 05.10.2018 11:24
Погода в Калуге испортится 01.10.2018 15:00
На выходных похолодает 28.09.2018 09:40
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: