Выходные порадуют теплом

В пятницу, 12 октября, воздух в Калуге прогреется до +13..+15 градусов. Ветер западный, 3-8 м/с.

В субботу ночью столбики термометров покажут +4..+6, днём будет +15..+16 градусов. Без осадков.

В воскресенье, 14 октября, облаков станет больше, но осадки не прогнозируются. Ночью температура понизится до +4..+6. Днём прогнозируется +12..+14.

В начале следующей неделе «бабье лето» продолжится. Нас ждет теплая солнечная погода. Температура воздуха будет достигать +16 градусов.

Уважаемые читатели! А какие у вас планы на тёплые выходные? Расскажите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.