Выходные будут теплыми, но ветреными

В пятницу, 5 октября, температура воздуха в Калуге составит около +10 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление - 752 мм рт ст.

В субботу местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +3..+5, днём - до +16. Ветер с порывами до 12-17 м/с.

В воскресенье, 7 октября, осадков не ожидается. Ночью - около +6, днём +15..+17 градусов.

В начале следующей недели ожидается небольшой дождь. Днём воздух будет прогреваться до +15.

Уважаемые читатели! А какие у вас планы на выходные? Расскажите в комментариях!

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.