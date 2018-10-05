Выходные будут теплыми, но ветреными

В пятницу, 5 октября, температура воздуха в Калуге составит около +10 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 15 м/с. Атмосферное давление - 752 мм рт ст.
В субботу местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +3..+5, днём - до +16. Ветер с порывами до 12-17 м/с.
В воскресенье, 7 октября, осадков не ожидается. Ночью - около +6, днём +15..+17 градусов.
В начале следующей недели ожидается небольшой дождь. Днём воздух будет прогреваться до +15.
Уважаемые читатели! А какие у вас планы на выходные? Расскажите в комментариях!
Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.
|
Погода в Калуге испортится 01.10.2018 15:00
На выходных похолодает 28.09.2018 09:40
Первые заморозки ожидаются на этой неделе 24.09.2018 12:48
Погреемся напоследок: лето побалует нас перед промозглыми деньками 21.09.2018 14:07
Осень подвинули: лето возвращается в Калугу 17.09.2018 12:15
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!
|Порадовала (0%)
|Возмутила (0%)
|Опечалила (0%)
|Не зацепила (0%)
|
© 2007-2018 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте.
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
18+
|
Новости, размещенные в рубриках "Новости компаний" и "Новости партнеров" с тэгами "реклама", "городская дума", "законодательное собрание", "политика", "область", "Городской голова Калуги" публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.
|
Координаты для связи: