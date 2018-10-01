Погода в Калуге испортится

В понедельник, 1 октября, Калугу ждёт солнечная погода. Воздух в Калуге прогреется до +14 градусов.

Во вторник приблизится циклон, пройдет небольшой дождь. Ночью температура воздуха будет в пределах +2..+4, днём – до +12. Ветер южный, 3-8 м/с.

В среду, 3 октября, пройдёт дождь. Прогнозируемая температура ночью +5..+7 градусов, днём ожидается +11..+13. Ветер юго-западный, 5-8 м/с, с порывами до 15 м/с.

В четверг пройдут дожди. Ночью ожидается +4..+6, днём похолодает до +8..+10. Ветер западный, 6-11 м/с, с порывами до 15 м/с.

В пятницу, 5 октября, к нам подойдёт антициклон. По области ещё возможны небольшие дожди.

Температура воздуха ночью 0..+3, днём +11..+13. Средняя суточная температура воздуха будет ниже нормы.

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