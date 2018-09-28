На выходных похолодает

В пятницу, 28 сентября, из-за циклона пройдут дожди и будет ветрено. Воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт.ст., что ниже нормы.
В субботу местами по области возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +2..+4, местами до -3. Днём будет + 8..+10.
В воскресенье, 30 сентября, ночью похолодает до -1..+2, днём прогнозируется +9..+11 градусов.
С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Станет чуть теплее, воздух будет прогреваться до +13..+15.
Уважаемые читатели! А как вы проводите осенние выходные? Расскажите в комментариях!
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