Глас народа
Важно:
Возьми нас в свой дзен.
Подписывайся на канал kp40.ru
Пятница, 28 сентября
$ 65.76 0.07
77.38 0.00
 
Данный ресурс может содержать материалы 18+
Главная > Новости > Погода

На выходных похолодает

28.09.2018 09:40 0 1734 Татьяна Светлова
На выходных похолодает

В пятницу, 28 сентября, из-за циклона пройдут дожди и будет ветрено. Воздух прогреется до +13..+15 градусов. Ветер южный, юго-западный, 6-11 м/с, местами с порывами до 18-23 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт.ст., что ниже нормы.

В субботу местами по области возможен небольшой дождь. Ночью столбики термометров покажут +2..+4, местами до -3. Днём будет + 8..+10.

В воскресенье, 30 сентября, ночью похолодает до -1..+2, днём прогнозируется +9..+11 градусов.

С началом новой недели ситуация существенно не изменится. Станет чуть теплее, воздух будет прогреваться до +13..+15.

Уважаемые читатели! А как вы проводите осенние выходные? Расскажите в комментариях!


Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter


Тэги: погода
Еще новости из рубрики «Погода»

Первые заморозки ожидаются на этой неделе 24.09.2018 12:48

Погреемся напоследок: лето побалует нас перед промозглыми деньками 21.09.2018 14:07

Осень подвинули: лето возвращается в Калугу 17.09.2018 12:15

Погода меняется: в выходные - дожди 14.09.2018 12:03

Здравствуй, осень: норвежский циклон всё испортил 10.09.2018 13:56


Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на стрелку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)  Возмутила (0%)  Опечалила (0%)  Не зацепила (0%)


Комментарии читателей

загрузка комментариев

Самая полная афиша Калуги

Это нельзя пропустить

сб 29 сентября, 11:00
Всероссийский день ходьбы
Калуга
сб 29 сентября, 14:00
IX Военно-исторический праздник "Красные юнкера"
Калужская область
сб 06 октября, 10:00
Выставка ярмарка хэндмейда "Театр вещей"
Дом музыки
сб 06 октября, 11:00
XXXII Цветаевский праздник
Таруса

Для детей

сб 29 сентября, 12:00
Музыкальный театр «Лунтик и его друзья»
Филармония
сб 29 сентября, 17:00
Детские праздники в "Совёнке"
Дело в Соусе, кафе
сб 29 сентября, 17:00
Цирк Гранд
Линия, гипермаркет
вс 30 сентября, 12:00
Научное шоу для детей
Безумная лаборатория

Концерты

пт 28 сентября, 19:00
«Оперные шедевры русской и зарубежной музыки»
Филармония
пт 28 сентября, 19:00
Закрытие Фестиваля. A’cappella expreSSS
Дом музыки
пт 28 сентября, 19:00
EMIN. «Бумеранг 2018».
Арена КТЗ, ДК
пт 28 сентября, 20:00
Pitchblack
GaragE Bar (Бар Гараж)

Кино

Простая просьба
Хищник
Проклятие монахини
Руби и Повелитель воды
Новости компаний

«Ростелеком» представил новые цифровые сервисы и новый бренд

Почта России и ВТБ закрыли сделку по созданию совместного предприятия в сфере логистики

Калужане начали общаться через домофоны «Ростелекома»

ВТБ Капитал Инвестиции запустил онлайн-сервисы для получения инвестиционного налогового вычета

Опросы
Уважаемые читатели! Как вы относитесь к идее разместить под «куполом» банный комплекс? 
 
Новости Обнинска
Блоги

ЧК - Анонимка

Viktorch1311 12 сен 2018 15:16

Шадчнев Сергей. Стихи - Подвиг майора Старчака

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 14:27

Шадчнев Сергей. Стихи - Ода Калуге

Шадчнев Сергей 14 авг 2018 12:18

Шадчнев Сергей. Стихи - Закат

Шадчнев Сергей 13 авг 2018 10:07

Новости партнеров

Резиновые маты: виды, преимущества и особенности

Многофункциональные принтеры и расходники от INKSYSTEM

Калужский стартап СуперРиэлт начал работать в Рязани

ДОБАВЬТЕ СОБЫТИЕ В АФИШУ

Место проведения мероприятия:

Время проведения мероприятия:

Описание мероприятия:

Ваши контактные данные (на сайте не показываются, используются для уточнения деталей события):


  Все поля обязательны для заполнения.