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Первые заморозки ожидаются на этой неделе

24.09.2018 12:48 0 2741 Татьяна Светлова
Первые заморозки ожидаются на этой неделе

В понедельник, 24 сентября, к нашему региону подойдёт ненастный циклон. Начнётся дождь, местами – сильный. Температура воздуха будет не выше +11..+13. Ветер южный, 6-11 м/с, местами с порывами до 17 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт.ст., что ниже нормы.

Во вторник ночью столбики термометров опустятся до +5..+8, днём будет +10..+11. Пройдёт дождь.

В среду, 26 сентября, сохранится сильный ветер и похолодает. Ночью температура понизится до +2..+4, по области – заморозки до -4 градусов. Днём будет не выше +9..+11.

В четверг подойдёт новый циклон, нас вновь ждут дожди. Ветер усилится до 15-20 м/с. Прогнозируемая температура воздуха ночью +4..+6, днём – до +14.

В пятницу, 28 сентября, будет идти дождь. Ночью температура воздуха ожидается в пределах +5..+7, днём – до +13.

Фото: Сергей КОНСТАНТИНОВ.

Уважаемые читатели! А как вы согреваетесь в подобную погоду? Пишите в комментариях!


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Тэги: погода
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