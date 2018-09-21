Погреемся напоследок: лето побалует нас перед промозглыми деньками

Под неумолимой поступью осени лето хоть и неохотно, но всё-таки отступает. Холода уже вовсю заявляют свои права на ночь, а скоро захватят в свои промозглые лапы и день.

Но на прощанье лето ещё побалует калужан тёплыми солнечными деньками. Сегодня, 21 сентября, погодой в нашем регионе продолжит управлять погожий антициклон. Будет солнечно, по-летнему тепло и без осадков. Воздух прогреется до +22…+24. Средняя суточная температура окажется на 6-7 градусов выше нормы.

Ветер западный, 2-7 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт.ст., что выше нормы.

В субботу, 22 сентября, днем будет еще теплее - до +26 градусов, а в ночь на воскресенье температура воздуха опустится до +12…+14, а наутро всё резко изменится - осень окончательно вступит в свои права.

В воскресенье, 23 сентября, резко похолодает. Ночью прогнозируемая температура воздуха +10…+12, а днём +13…+15. Пройдёт дождь.

В начале следующей недели днём тоже будет уже не выше +15, ожидаются дожди. А к середине недели, по предварительным прогнозам, похолодает ещё сильнее.

Летнего вам настроения в эти выходные, спешим поймать последние лучики тепла.