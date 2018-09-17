Осень подвинули: лето возвращается в Калугу

В понедельник, 17 сентября, на погоду в нашем регионе будет оказывать влияние антициклон. Осадков не ожидается. Воздух в Калуге прогреется до +18 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт ст., что выше нормы.
Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +9..+11, днём до +19. Ветер западный с порывами до 15 м/с.
В среду, 19 сентября, ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём воздух прогреется до +21..+23.
В четверг будет теплая и сухая погода. Ночью прогнозируется +12..+14, днём - до +24 градусов.
В пятницу, 21 сентября, сохранится такая же погода. Ночью будет +11..+13, днём - до +24.
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