Осень подвинули: лето возвращается в Калугу

В понедельник, 17 сентября, на погоду в нашем регионе будет оказывать влияние антициклон. Осадков не ожидается. Воздух в Калуге прогреется до +18 градусов. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Атмосферное давление 749 мм рт ст., что выше нормы.

Во вторник местами пройдет небольшой дождь. Ночью будет +9..+11, днём до +19. Ветер западный с порывами до 15 м/с.

В среду, 19 сентября, ночью столбики термометров покажут +9..+11, днём воздух прогреется до +21..+23.

В четверг будет теплая и сухая погода. Ночью прогнозируется +12..+14, днём - до +24 градусов.

В пятницу, 21 сентября, сохранится такая же погода. Ночью будет +11..+13, днём - до +24.