В пятницу, 27 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около минус 5 градусов.

Подует северо-западный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, что выше климатической нормы.