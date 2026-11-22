В воскресенье, 22 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурное небо.

Местами пройдут небольшие дожди.

Температура воздуха в течение дня будет держаться около нулевой отметки. Подует южный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 736 миллиметров ртутного столба, что немного ниже климатической нормы.