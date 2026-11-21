В Калужской области начнется похолодание
В субботу, 21 ноября, в Калужской области будет облачно с прояснениями, местами пройдут небольшие дожди.
Утром температура воздуха составит около 5 градусов тепла, но к вечеру заметно похолодает, и столбики термометров опустятся до 2 градусов мороза.
Подует западный ветер с порывами до 5 метров в секунду.
Атмосферное давление останется низким и составит 733 миллиметра ртутного столба.
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