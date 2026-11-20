В пятницу, 20 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду без осадков.

Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около плюс 5 градусов.

Подует южный ветер, порывы которого достигнут 4 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 732 миллиметра ртутного столба, что остается ниже климатической нормы.