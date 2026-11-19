В Калуге заметно потеплеет
В четверг, 19 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами пройдут небольшие дожди.
Утром температура воздуха составит около 4 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.
Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 4 метров в секунду.
Атмосферное давление останется на низкой отметке в 730 миллиметров ртутного столба.
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