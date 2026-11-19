В четверг, 19 ноября, в Калужской области синоптики прогнозируют пасмурную погоду. Местами пройдут небольшие дожди.

Утром температура воздуха составит около 4 градусов тепла, а днем воздух прогреется до плюс 6 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть с порывами до 4 метров в секунду.

Атмосферное давление останется на низкой отметке в 730 миллиметров ртутного столба.